روبوت على شكل حشرة يخفق بجناحيه ويقوم بمهام بيئية

المصدر: (سان فرانسيسكو ـ د ب أ)

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طور فريق من الباحثين في بريطانيا، أخيراً، روبوتاً على شكل حشرة يعمل بمحرك كهروميكانيكي بدون الحاجة للاعتماد على المحركات والتروس التقليدية.

ويمهد هذا الابتكار الجديد، الذي طوره فريق بحثي بجامعة بريستول البريطانية، وأوردته الدورية العلمية «ساينس روبوتيكس» الطريق أمام تطوير روبوتات أصغر وأخف وزناً وأكثر فعالية للمشاركة في أعمال البحث والإنقاذ ومراقبة البيئة والتحليق في البيئات الخطيرة.

ويعمل الروبوت الجديد بمنظومة للحركة تحمل اسم «لازا» وتعتمد على نظام عضلي اصطناعي يقوم بحركة خفقان الأجنحة، واستوحيت فكرته من النحل وغيره من الحشرات الطائرة.

ويرى الباحثون أن الروبوتات الطائرة ذاتية الحركة يمكنها أن تشارك في كثير من المهام البيئية الضرورية في المستقبل.