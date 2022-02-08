السعودية.. ضبط شخص يهدد المارة بقطعة حديدية

المصدر: البيان

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ألقت الشرطة السعودية في منطقة مكة المكرمة القبض على مقيم، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية.

وصرّح المُتْحدّث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة بأن دوريات الأمن بمحافظة جدة، قبضت على مقيم من الجنسية التشادية، ظهر في مقطع فيديو يهدد المارة بقطعة حديدية، ووجود بلاغات ضده لتكسيره زجاج عددٍ من المركبات، حيث تبيّن من إجراءات الاستدلال الأولية أنه بحالة غير طبيعية،بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

واضاف،جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.