فاروق الباز يكشف حقيقة غرق الإسكندرية

المصدر: البيان

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نفى الدكتور فاروق الباز، مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن، كل الشائعات المنتشرة حول غرف عروس البحر الابيض المتوسط محافظة الإسكندرية.

وأوضح خلال لقاء تلفزيوني مساء الإثنين، أن مستوى البحر مرتفع بالإسكندرية، ولكن لا صحة لغرقها كما يتردد.

وكشف الباز أن الطاقة الشمسية، مصدر رزق كبير لمصر، مضيفاً أن مقياس الجفاف بالصحراء الغربية تعد من أفضل الأماكن في العالم لتوليد الطاقة الشمسية.

وشدد مدير مركز أبحاث الفضاء في جامعة بوسطن على أن هناك 10 ملايين و500 فدان غرب النيل صالحة للحياة.