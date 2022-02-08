بعد تألق زوجها في بطولة أمم إفريقيا.. سمارة يحيى محط اهتمام الجمهور

المصدر: البيان

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بعد التألق الكبير لزوجها حارس نادي الزمالك والمنتخب المصري محمد أبوجبل في بطولة أمم إفريقيا 2021 التي أقيمت في الكاميرون، تصدرت سمارة يحيى ملكة جمال العرب اهتمام الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي.

وتزوجت سمارة يحيى محمد أبو جبل في شهر أبريل 2021 ونشر الثنائي العديد من صور حفل الزفاف الذي اقتصر فقط على حضور أسرة العروسين، بسبب أزمة فيروس كوفيد 19 حينها.

وبعد أداء أبو جبل في نهائي كأس أفريقيا وتعرضت سمارة يحيى إلى ضغط شديد بسؤالها عن رأيها، مما دفها إلى إغلاق حسابها على "انستجرام" لبعض الوقت حتى عادت من جديد لفتح الحساب الذي يتابعه أكثر من 527 ألف شخص.

وانطلقت سمارة يحيى في عالم الموضة والأزياء، حيث انضمت إلى مسابقة ملكة جمال العرب التي أقيمت في مصر عام 2019 وتوجت باللقب لتبدأ رحلتها مع مجال تسويق مستحضرات التجميل.