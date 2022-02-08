المصدر: البيان

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استيقظ سكان كوريل الروسية في مقاطعة ساخلين، الواقعة في الشرق الأقصى الروسي، على ثوران لبركان "إيبيكو"، وفق "سبوتنيك"

وأظهر بركان إيبيكو مرة أخرى علامات الحياة، واستطاع أحد سكان المنطقة تصوير لحظة استيقاظه وإلقائه عمودا من الرماد يبلغ طوله حوالي ثلاثة كيلومترات.

وأوضحت وزارة حالات الطوارئ أنه لا يوجد خطر على حياة وصحة الناس هناك. ولا يتوقع ظهور الرماد في المدينة أو روائح قوية جراء ثوران البركان.

و"إيبيكو" هو بركان نشط إلى حد ما، ولعدة سنوات كان يقذف ببطء الرماد.

بعد خروج "هونغا" من تحت المحيط.. بركان "إيبيكو" ينفجر من تحت الجليد (فيديو)https://t.co/uSxn5MQNNK#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/o1vfNhlxuM — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 7, 2022