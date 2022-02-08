اليابان تخوض حرباً ضد النمل النّاري

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تخطط وزارة البيئة اليابانية لطلب مراجعات القانون لتعزيز مكافحة النمل الناري في محاولة لمنع انتشار عمليات التفتيش شديدة السمية في البلاد.

وقال مسؤولون بالوزارة إن تنقيحات القانون تهدف إلى تسهيل قيام الوزارة ومسؤولي الحكومة المحلية بتفتيش الموانئ والمرافق اللوجستية حيث يشتبه في وجود النمل الناري.

والنمل الناري، الاسم الشائع لأنواع مختلفة من النمل اللاسع، الذي يتغذى على الحبوب والبذور، ولا ينتمي إلى الأرخبيل الياباني وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، وفق موقع "اليابان بالعربي".

وتهاجم أسراب هذا النمل الدواجن لدرجة تهديد حياتها، ولها لسعة قوية مؤلمة للإنسان. وملكة هذا النمل يمكن أن تعيش لمدة 7 سنوات وتنتج حوالي 1600 بيضة في اليوم.

تخطط الوزارة لتقديم مشروع قانون لمراجعة قانون الأنواع الغريبة الغازية إلى البرلمان في أقرب وقت ممكن في أوائل مارس. وبموجب القانون الحالي، لا يُسمح للمسؤولين بدخول المباني لإجراء عمليات تفتيش في الموقع إلا بعد تأكيد وجود النمل الناري من قبل خبير.

قبل تأكيد التواجد، تتطلب عمليات التفتيش في الموقع موافقة مالكي المباني. يلزم عدد من الأيام للتأكيد، وقد يتم رفض طلبات الموافقة.