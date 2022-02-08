أول كمان نباتي بنكهة خشب التوت والإجاص

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

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سأله أحد العملاء يوماً إن كان يستطيع صنع كمان نباتي؛ فجمع الحرفي، منذ 40 عاماً، باراديغ أودوبويده، الإجاص المطهو على البخار وحبات التوت ومياه الينبوع، وابتكر أول كمان خال بالكامل من المنتجات الحيوانية، داخل مشغله في تلال مالفرن هيلز الإنجليزية خلال فترة الإقفال بسبب الجائحة.

«لقد جاء السؤال مستفزاً لي، وفكرت في عدد النباتيين الموجودين والموسيقيين المحتملين ممن لا تسمح لهم أخلاقهم بالعزف على كمان حيواني»، قال باراديغ في لحظة تفكر حول التغيرات التي يشهدها العالم من حولنا.

ويعتبر جسم الآلة الشهيرة الأول في العالم الذي يندرج تحت علامة جمعية النباتيين بالمملكة المتحدة، وفقاً لما ذكرته الجمعية بحسب موقع «بي بي سي». وتم كذلك استخدام المواد اللاصقة النباتية، البديلة عن المنتجات ذات الأساس الحيواني، في تركيب أجزاء الآلة الموسيقية، التي يبلغ ثمنها ثمانية آلاف جنيه إسترليني.

وأشارت إريكا دورغاي إلى أن الخبر يطرب له العديد من العازفين التواقين لآلة ذات جودة عالية خالية من المنتجات الحيوانية.