تفجير جسر بطول نصف كيلومتر وارتفاع 70 متراً في ألمانيا.. فيديو

المصدر: البيان

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فجرت السلطات الألمانية أول أمس جسر “أوتوبان” البالغ طوله 485 مترا وارتفاعه 70 مترا، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها نسف جسر لطريق سريع بهذا الارتفاع.

واستخدمت أطقم الهدم حوالي 120 كيلوغرامًا من المتفجرات لتدمير جسر رينسدورف على الطريق السريع A45 الألماني بالقرب من ويلنسدورف في ولاية شمال الراين وستفاليا، بحسب وسائل إعلان محلية.

تحطم الهيكل البالغ من العمر 55 عامًا في الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي (10 صباحًا بتوقيت غرينتش). وبعد أن أعطى خبير الهدم مايكل شنايدر إشارة للانفجار، التوت أعمدة الجسر الستة عشر وسقط سطح الطريق على الأرض.

وتمت برمجة الانهيار بحيث يهبط الحطام على حاضنة مُجهزة لذلك بحيث لا يسبب أي ضرر للجسر البديل الموجود بجواره مباشرة، الذي تم افتتاحه في ديسمبر 2021.

يذكر أن هناك حوالي 60 جسرًا بحاجة إلى استبدال أو أعمال ترميم عاجلة في ولاية شمال الراين - ويستفاليا، أكثر الولايات الألمانية اكتظاظًا بالسكان، حيث يوجد 15 جسرًا قيد الإنشاء حاليًا أو من المقرر الانتهاء منها هذا العام.