حقيقة وفاة مهندس مصري بسبب مباراة مصر والسنغال

المصدر: البيان

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أكدت أسرة المهندس خالد بيومي بمحافظة بورسعيد،أن ما تم تداوله بشأن وفاة الفقيد الراحل بسبب خسارة منتخب مصر "الأحد" أمام السنغال بالمباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية غير صحيح وأن سبب الوفاة أزمة قلبية.

وقال محمد بخيت، ابن عم المهندس خالد بيومي، أن ابن عمته توفى نتيجة أزمة قلبية، مشيراً إلى أن،"حالة الوفاة بإرادة الله تعالى ونتيجة أزمة صحية ليست لها أي علاقة بنتيجة مباراة منتخب ولا تفاعله مع المباراة لأنه لم يشاهد المباراة في المقهى كما تردد، حيث انتقل المهندس خالد من المنزل إلى المستشفى عندما شعر بالمرض وحتي الوفاة،بحسب المصري اليوم.

وكان قد تداول صفحات التواصل الاجتماعي خبر وفاة مشجع المهندس خالد بيومي، من أبناء بورفؤاد، وأوضح رواد "فيسبوك" أن الفقيد كان يجلس مع المشاهدين على إحدى المقاهي بمدينة بورفؤاد، ومع حماسة التشجيع للمنتخب المصري كان يجلس "بيومي" بهدوء وبانتباه آملا في فوز المنتخب على السنغال، وفور انتهاء المباراة سقط مغشيا عليه، واستدعي رواد المقهى الإسعاف ونُقل المصاب إلى مستشفى الحياة بورفؤاد التابعة للتأمين الصحي الشامل.