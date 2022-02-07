جريمة أثناء مباراة مصر والسنغال.. أم تذبح ابنها وتطعن ابنتها

المصدر: البيان

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أقدمت أم مصرية في محافظة أسيوط على ارتكاب جريمة بشعة تجرَّدت بها من معاني الأمومة السامية.

وذكر موقع «مصراوي» الإخباري أن الأم ذبحت ابنها (7 أعوام) وطعنت طفلتها (4 أعوام) باستخدام آلة حادة، حسبما أفاد شهود عيان.

وكان الأب قد خرج من المنزل أمس لمشاهدة مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا، وعقب عودته في الساعات الأولى من صباح اليوم اكتشف أن الأم، وهي مريضة نفسياً، قتلت ابنها وطعنت طفلتها.

وقررت النيابة، اليوم، عرض الأم على أحد الأطباء المختصين في الطب النفسي وتوقيع الكشف عليها وبيان حالتها، وجرى نقل جثة الطفل وأخته المصابة إلى المستشفى.