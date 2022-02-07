إيلون ماسك يخرج تونغا من "عزلتها" بعد ثوران بركاني

المصدر: البيان

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باشر فريق من شركة "ستار لينك" التابعة لشركة "سبيس إكس" العمل ‏على إعادة خدمات الإنترنت إلى تونغا، والتي انقطعت نتيجة ثوران بركاني، حسب ما صرح مسؤول في فيجي، اليوم الاثنين.‏

وقال المدعي العام في فيجي، أياز سيد خيوم، عبر حسابه على موقع "تويتر"، إن "فريق سبيس إكس موجود الآن في فيجي لإنشاء محطة بوابة ستارلينك لإعادة ربط تونغا بالعالم".

وتأتي مبادرة "سبيس إكس" لإعادة الإنترنت إلى تونغا بعد أن عرض الرئيس التنفيذي للشركة الملياردير إيلون ماسك، المساعدة في استعادة الاتصال بالشبكة العنكوبتية، والتي قطعها ثوران بركاني الشهر الماضي.

وفي وقت سابق، غرد ماسك عبر "تويتر" أن "إنشاء الإنترنت في تونغا سيكون "صعباً"؛ لأنه لم يكن هناك ما يكفي من الأقمار الاصطناعية بوصلات الليزر، وأن هناك بالفعل أقماراً اصطناعية ثابتة في الأرض تتصل بالجزيرة.

وتعرضت تونغا لثوران بركاني أسفل البحر، في 15 يناير الماضي، ما أسفر في وقت لاحق إلى حدوث إعصار تسونامي، وانقطع كابل الإنترنت البحري البالغ طوله 827 كيلومتراً في الجزيرة، ما أدى إلى قطع اتصالات الدولة ببقية العالم.

ويأتي إعلان المدعي العام في فيجي، أياز سيد خيوم، بشأن محاولة "سبيس إكس" إعادة الإنترنت إلى تونغا بعد مرور أكثر من أسبوعين من عرض إيلون ماسك إرسال محطات "ستار لينك" الطرفية إلى تونغا للمساعدة في توصيل الإنترنت من جديد.

وكان خيوم قال في تصريحات لهيئة الإذاعة الفيجية، يوم الجمعة الماضي، أن مهندسي "سبيس إكس" سيشغلون محطة أرضية في فيجي لمدة 6 أشهر.

وتملك شركة "سبيس إكس" أكثر من 1800 قمر صناعي "ستار لينك" في المدار، وتعمل شبكتها في 25 دولة وتخدم أكثر من 145 ألف مستخدم على مستوى العالم.