السعودية.. ردم 2450 بئراً إثر "مأساة ريان"

المصدر: البيان

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كشفت المملكة العربية السعودية عن إجراءات تم اتخاذها بعد مأساة الطفل المغربي ريان الذي قضى داخل أحد الآبار بعد ‏‏5 أيام من وقوعه.‏

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية ردمها 2450 بئراً مهجورة في المرحلة الأولى، وأنها تواصل العمل على ردم بقية الآبار المكشوفة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة السعودية، صالح بن دخيل: "ردمت الوزارة 2450 بئراً مهجورة حتى الآن في مختلف المناطق، بهدف الحفاظ على سلامة الأرواح والممتلكات، والحد من تلوث طبقات المياه الجوفية"، صحيفة "الوطن" السعودية.

وتابع: "هناك لجنة من الجهات ذات العلاقة في كل منطقة تقوم بحصر الآبار المهجورة، وتحديد الإجراءات والضوابط التي تضمن سلامة عابري الطرق والمتنزهين".

ولفت صالح بن دخيل إلى أن "الوزارة أنهت بهذه الخطوة المرحلة الأولى من مشروع تحصين وردم الآبار المهجورة بالسعودية، بينما يجري حاليا التنسيق مع اللجان المشتركة في الجهات ذات العلاقة، لانطلاق المرحلة الثانية التي تستهدف تحصين وردم أكثر من 5 آلاف بئر مهجور".

كما جددت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية تحذيرها من "خطر الاقتراب من الآبار المهجورة، وشددت أنها تولي أهمية قصوى لمعالجة وضع الآبار المهجورة ومنع خطرها على المارة".