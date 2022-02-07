احتفالاً باليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث.. بريطانيا تصدر عملة معدنية فئة 50بنساً

المصدر: البيان

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بمناسبة اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث الثانية، تطرح فروع البريد البريطاني اعتباراً من اليوم (الاثنين) عملة معدنية جديدة فئة 50 بنساً.

وقالت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، إنه سيتم توفير نحو 1.3 مليون قطعة نقدية "بإصدار محدود" في مكاتب البريد في المملكة المتحدة اعتباراً من 7 فبراير الجاري.

وتم تحديد الحد الأقصى لسك العملات المعدنية الجديدة عند 5 ملايين و70 عملة، في إيماءة أخرى إلى السنوات السبعين التي قضتها الملكة حتى الآن على العرش.

وكانت مكاتب البريد في ويندسور وبالقرب من ساندرينجهام من بين الفروع الأولى التي تسلمت العملة الجديدة، بحسب وكالة (د ب أ).

وقال مسؤول البريد أوميش سانجاني، الذي أدار مكتب بريد ديدوورث جرين في ويندسور لمدة 23 عاما مع زوجته راشميتا: "كان لدينا العديد من العملاء الذين يأتون إلى مكتب البريد للتحقق من أننا سنحصل على عملة الـ50 بنسا الخاصة".

وأردف: "إنهم لا يريدون أن يفوتهم هذا التذكار. أنا ملكي. إنه لأمر مدهش أن الملكة وصلت إلى الذكرى السبعين لتولي العرش. أتطلع حقا إلى الاحتفالات هذا العام".

وقال نيك ريد، الرئيس التنفيذي للبريد: "يسعدنا أن نكون جزءاً من احتفالات اليوبيل البلاتيني لجلالتها، وأن مكاتب بريدنا التي يبلغ عددها 11500 مكتب في أنحاء المملكة المتحدة سوف تبدأ حصريا في توزيع هذه العملة الخاصة فئة الخمسين بنسا اليوم".