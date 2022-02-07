الاعدام لمصرية تركت رضيعتها فترة طويلة بدون طعام فماتت من الجوع

المصدر: البيان

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قضت محكمة جنايات طنطا في مصر بالإعدام شنقاً لسيدة تدعى (ياسمين .ن) في جناية ارتكبتها سنة 2020 لتسببها في قتل ابنتها الرضيعة ملك ، بعد أن تركتها في مكان منعزل بدون طعام أو شراب وحرمانها من وسائل الحياة، وتركتها بمفردها مدة طويلة مما تسبب في وفاتها بسبب الجوع والعطش وعدم الرضاعة.



وترجع تفاصيل الواقعة إلى عام 2020 عندما تلقى مدير أمن الغربية إخطاراً من مأمور قسم ثان طنطا، بورود بلاغ مع الأهالي بعثورهم على جثة طفلة رضيعة داخل مسكن أسرتها بمفردها بعد أن تركتها والدتها بمفردها وخرجت.

وظلت الرضيعة تبكي لفترة طويلة داخل المنزل حتى سكتت فجأة وشعر الجيران بالقلق من ذلك خاصة في ظل عدم وجود أحد بالمنزل فقاموا بإبلاغ الشرطة حيث انتقلت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية إلى موقع البلاغ وتم فتح باب الشقة للاطمئنان على الطفلة ليتبين أنها قد فارقت الحياة وتوفيت من الجوع والعطش وترك أمها لها ، وفقا لصحيفة أخبار اليوم.

وكشفت التحريات التي قام بها رجال مباحث قسم ثان طنطا، أن المتهمة اعتادت ترك طفلتها لساعات طويلة في مكان منعزل "المسكن" وحرمانها من وسائل الحياة، والامتناع عن تقديم أوجه الرعاية لها، كما أن المتهمة تتعاطى مواد مخدرة منذ فترة وأنه في غضون يوم 27 فبراير 2020واكتشف الجيران صمت الطفلة فجاة ولمدة داخل شقتها بعد صراخها مما تسلل القلق بداخلهم وأبلغوا الشرطة، وتبين أن الطفلة قد لفظت أنفاسها الأخيرة، من جراء ترك امها لها وتمكن رجال مباحث قسم ثان طنطا من ضبط المتهمة وبحوزتها مواد مخدرة بقصد التعاطي وتم عرضها على النيابة التي قررت حبسها وإحالتها للمحكمة التي أحالت أوراقها لفضيلة المفتى لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها ثم صدر قرارها المتقدم بالإعدام شنقاً للمتهمة لما أسند إليها من اتهام كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 10 آلاف جنيه عن تهمة تعاطي المخدرات.