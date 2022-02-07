شَعْرٌ يقتل صاحبته الحامل خلال مقابلة عمل!

المصدر: البيان

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توفيت الشابة أوميدا نزاروفا البالغة 21 عاماً خنقاً أثناء مقابلة عمل في أحد مصانع بيلاروسيا لإنتاج الأسلاك الكهربائية.

كانت أوميدا حاملاً في الأسبوع السابع، وكانت في جولة داخل المصنع للتعرف على وظيفتها الجديدة، لكن شعرها تشابك مع إحدى الآلات وسُحبت إليها، ما أدى لتمزق رأسها ولف شعرها حول رقبتها.

اُسعفت فوراً إلى المستشفى وبقيت 20 يوماً قبل أن تتوفى متأثرة بجراحها.

اشتكى والدا أوميدا بعدم اتباع قواعد السلامة في المعمل، وأن الحادثة قتلت شخصين هما ابنتهما وحفيدهما.

وقال والد الفتاة ديميتري نزاروفا: “لماذا لم يعطوها شيئاً لتغطية شعرها الطويل حسب قواعد سلامة المهن؟”.

كُلّف المصنع بجنازة الشابة وتُهمت رئيسته بالإهمال وعدم الوفاء بالواجبات الرسمية.. والتسبب بوفاة شخصين، وفق موقع "أستراليا بالعربي".