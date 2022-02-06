لا تستخدم قدر الضغط في طهي هذه الأطعمة

المصدر: فاتن صبح

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قدر الضغط كما هو معلوم من أكثر لوازم المطبخ فائدة في عصر السرعة الذي نعيش وأيضاً أكثرها خطراً كما يدرك الغالبية.

إلا أن موقع "نيوز 18" سلط الضوء على جانب مختلف يشير إلى خطورة طهي بعض الأطعمة داخل قدر الضغط وضرورة الامتناع عن ذلك لأسباب متنوعة.

ولا بدّ للأشخاص الذين يستعينون بقدور الضغط في الطهي أن يحرصوا على حسن الاستخدام منعاً للحوادث؛ فمثلاً لا ينصح بوضع منتجات الحليب في قدر الضغط ذلك أنها تصل لدرجة السخونة سريعاً في مدة قصيرة. كذلك البيض الذي يسبب حوادث خطرة إذا ضغطناه، ذلك أن الغليان يحتاج لدرجة حرارة عالية جداً عموماً. أما الفواكه والخضروات فتفقد كل أنواع المعادن والفيتامينات والعناصر الغذائية إذا وضعت داخل قدر الضغط.

كما لا ينصح بتلك الأداة لطهي السمك الذي لا يحتاج أصلاً وقتاً طويلاً للوصول لمرحلة النضج، كما أن طعمه سيفسد بسرعة فيما لو طهي أكثر من اللزوم ولو قليلاً.

ومن المهم بالإضافة إلى كل ما سبق أن نتأكد لدى استعمال قدور الضغط في عملية الطهي التأكد من أننا قمنا بإقفالها على نحو تام. كما يجب أن نكون بغاية الحرص قبل أن نعمد إلى فتحها بعد إطفاء النار،

ويجب الانتظار خمس عشرة دقيقة على الأقل قبل فتح الغطاء فقد يتسبب ذلك بحدوث ما يشبه الانفجار.

وبحسب التقرير، ينبغي أيضاً تجنب استخدام قدور الضغط القديمة، حيث إن ذلك يزيد من مخاطر التعرض للحوادث.