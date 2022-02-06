المجلس العالمي للتسامح والسلام يعزى فى وفاة الطفل المغربي ريان

المصدر: وام

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أعرب المجلس العالمي للتسامح والسلام عن خالص العزاء والمواساة لعائلة الطفل المغربي ريان وللمغرب حكومة وشعبا على وفاة الطفل ريان الذي وافته المنية إثر سقوطه في بئر بمنطقة شفشاون بالمغرب .

وقال معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام في بيان له بهذا الشأن : نتقدم باسم المجلس العالمي للتسامح والسلام وكافة أعضائه وشركائه من حول العالم بخالص العزاء والمواساة لوالدي ريان ، وجلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية وحكومة وشعب المغرب وكافة شعوب العالم التي توحدت تعاطفاً مع أزمة الطفل الفقيد ، داعين المولى عز وجل أن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وأشاد الجروان بجهود المملكة المغربية وما قامت به فرق الانقاذ ومختلف الكوادر المختصة بالمغرب من تضحيات شجاعة وجهود مضنية من أجل انقاذ الطفل معتبرا أن أزمة ريان ابرزت وحدة الشعوب حول العالم وتضامنها وتعاطفها الانساني مما يدل على وحدة الانسانية جمعاء وهو ما يعمل على إبرازه وتعزيزه المجلس العالمي للتسامح والسلام.