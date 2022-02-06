مصر.. وفاة الناجية الوحيدة في حادثة "مذبحة الزمالك"

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

فارقت الناجية الوحيدة من "مذبحة الزمالك" الحياة متأثرة بإصابات من إطلاق النيران، ليرتفع عدد الضحايا إلى 5 أشخاص في الجريمة التي هزت منطقة الزمالك الجمعة.

وكانت النيابة أمرت بالتحفظ على السلاح الناري المستخدم في تنفيذ الجريمة، وفوارغ الطلقات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، كما استعلمت عن الحالة الصحية لوالدة زوجة منفذ الجريمة لسؤالها حول الواقعة.

والبداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالي الذين انتابتهم حالة من الزعر جراء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، وإصابة والدة الزوجة.

والضحايا هم "الزوج 22 سنة، الزوجة المجني عليها 20 سنة، شقيقة المتهم المجني عليها البالغة من العمر 42 سنة، زوج شقيقة المتهم المجني عليه بالغ من العمر 53 سنة وتم نقلهم جميعا إلى مشرحة زينهم.

وتبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم فى مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته البالغة من العمر 58 سنة، مما أسفر عن إصابتها قبل أن يطلق الرصاص على نفسه ويموت في الحال، وفقا لصحيفة اليوم السابع.

وأوضح شاهد عيان، هرعت سيارات الإسعاف إلى مسرح الحادث، حيث نقلت المصابة للمستشفى، فيما حرر رجال المباحث المحضر رقم 2205 لسنة 2022، وباشرت النيابة اتخاذ الإجراءات القانوني