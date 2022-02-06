ماذا قال ماكرون لأسرة الطفل ريان؟

المصدر: البيان

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أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن حزنه الشديد على وفاة الطفل المغربي ريان داخل البئر.

وقال ماكرون، عبر حسابه الرسمي في «فيسبوك»: «هذا المساء، أود أن أقول لأسرة الطفل ريان والشعب المغربي إننا نشارك حزنهم».

يُذكر أن الديوان الملكي في المغرب أعلن، أمس، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد الديوان الملكي أنه على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش، والدي الفقيد، الذي وافته المنية.