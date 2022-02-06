مراسلة صحفية تتعرض للإغماء لحظة وفاة ريان

المصدر: البيان

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تعرضت المراسلة الصحفية لقناة «الغد» فدوى المرابطي للإغماء لحظة إذاعتها خبر وفاة الطفل ريان.

وأثناء نقل فدوى خبر وفاة الطفل قالت: «لقد فقدنا ريان»، وبعدها فقدت الاتصال مع فريق عمل القناة وأغشي عليها، حسبما أفاد موقع «صدى البلد».

يُذكر أن الديوان الملكي في المغرب أعلن، أمس، وفاة الطفل ريان العالق منذ 5 أيام في بئر عميقة بمدينة شفشاون.

وأفاد الديوان الملكي أنه على أثر الحادث المفجع الذي أودى بحياة الطفل ريان أورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالاً هاتفياً مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش، والدي الفقيد، الذي وافته المنية.

يأتي ذلك بعد أن أمضى ريان تلك المدة على عمق 32 متراً تحت الأرض، بينما نجحت فرق الإنقاذ في انتشال جثته من البئر.