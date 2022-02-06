رئيس الحكومة المغربية يُعزي أسرة الطفل ريان ويؤكد: مشيئة الله أكبر من الجميع

المصدر: البيان

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أعرب رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، عن شعوره بالأسى والحزن لخبر وفاة الطفل ريان بعد أيام من المعاناة، والأمل في الوصول إليه حيا.

وكتب عزيز أخنوش في على موقع التواصل ازجتماعي "فيسبوك" : " بهذه المناسبة الحزينة، أتقدم، باسمي ونيابة عن جميع أعضاء الحكومة، بأحر التعازي وأصدق المواساة إلى والدي الطفل ريان”.

وتوجه آخنوش بالشكر للملك محمد السادس ، على الرعاية الخاصة التي أولاها لعملية إنقاذ الطفل ريان رحمة الله عليه .

وأشار أخنوش إلى أن مختلف المصالح، محليا ووطنيا، بذلت مجهودات استثنائية وجبارة لإنقاذ الطفل ريان، رحمة الله عليه، موضحا أن عمليات الحفر استمرت 5 أيام، وسخرت لها جميع الإمكانيات الضرورية، لكن مشيئة الله كانت أكبر من الجميع.