فرق الإنقاذ المغربية تنجح في إجلاء الطفل ريان

المصدر: البيان

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نجحت فرق الإنقاذ المغربية في إجلاء الطفل ريان من البئر بعد خمسة أيام من سقوطه في بئر.

وذكر موقع «هسبريس» أن مجهودات فريق الإنقاذ تكللت بالنجاح في انتشال الطفل.

وأكدت مصادر مغربية، حسبما أفادت «سكاي نيوز عربية» أن الطفل ريان على قيد الحياة بعد نجاح عملية إنقاذه.

وخرج للتو الطفل ريان محملا على سيارة إسعاف، دون توضيحات من لجنة اليقظة.

وكانت سيارة إسعاف قد وصلت إلى مكان مدخل النفق استعداداً لنقل الطفل، وخرج منها والدا ريان ليقفا مترقبين لإخراج ابنهما، وسط انتشار أمني مكثف في مدخل البئر.

وقام فريق الإنعاش بتجهيز الطفل ريان لإخراجه من البئر عبر نقالة بعدما تمت عملية معاينة الطفل من قِبل فريق طبي داخل البئر قبيل إخراجه.

وذكرت مصادر إعلامية مغربية أن الفريق الطبي أكد إصابة الطفل بكسور متعددة إثر سقوطه في البئر، مشيرةً إلى أن الفريق تولى عملية إخراج ريان وإنعاشه.

على جانب آخر، تم تجهيز طائرة مروحية بالمعدات الطبية اللازمة لنقل ريان إلى المستشفى لحظة خروجه.