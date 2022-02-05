مصر.. تفاصيل الساعات الأخيرة قبل مذبحة الزمالك في ليلة الرعب

المصدر: البيان

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كشفت جهات التحقيق في مصر، عن تفاصيل مثيرة حول واقعة مذبحة الزمالك التي واقعت داخل شقة في منطقة الزمالك، مؤكدة أن الشاب مرتكب الجريمة يعمل تاجرا ويبلغ من العمر 22 سنة، وأقدم على الزواج من الضحية 20 سنة، إلا أن خلافات وقعت بينه وبين زوجته كادت تتسبب في الطلاق، فقررت شقيقة مرتكب الواقعة عقد جلسة صلح بين الأسرة داخل الشقة التي شهدت الجريمة، إلا أن جلسة الصلح شهدت مشاحنات ومشادات بين مرتكب الجريمة وأسرة زوجته وشقيقته وزوجها.



وأشارت جهات التحقيق إلى أن مرتكب الجريمة أخرج سلاحا ناريا غير مرخص إثر هذه المشاحنات وهدد زوجته ووالدتها بإطلاق النيران عليهما، لكن زوج شقيقته قام بمنعه وحاول تهدئته لكن خرجت رصاصة من السلاح عن طريق الخطأ أدت إلى مقتل زوج شقيقته، وفقا لليوم السابع.



وأضافت جهات التحقيق، أن مرتكب الواقعة عقب مشاهدة الدماء دخل في حالة هياج، فصوب السلاح ضد زوجته وأطلق عليها النار ثم أطلق النيران على والدتها، ثم أطلق النيران على شقيقته وبعدما تأكد من وفاتهم أطلق النيران على نفسه.



البداية كانت ببلاغ لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل من الأهالي الذين انتابتهم حالة من الزعر جراء إطلاق نار كثيف في منزل مجاور، وبانتقال القوة الأمنية، اكتشفت مقتل رجل وزوجته وشقيقته وزوجها، وإصابة والدة الزوجة.

تبين لرجال مباحث قسم شرطة قصر النيل، وهم في مسرح الحادث، أن الزوج أطلق النار على زوجته وشقيقته وزوج شقيقته، فقتلهم جميعا ثم أطلق النار على والدة زوجته البالغة من العمر 58 سنة.