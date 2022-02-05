هل تكون نهاية الطفل ريان كطفل الصقيع الروسي أو طفل البئر الهندي؟

المصدر: وكالات

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فيما تتواصل جهود الإنقاذ للطفل المغربي "ريان"، تستدعي ذاكرة الصحافة أحداثا مشابهة لسقوطه، وكيف كانت نهايتها سعيدة للأطفال الذين سقطوا وعائلاتهم.

فحسب ما مر من أحداث مشابهة، فإن حادثة ريان تستدعي مثلا ما حدث في الهند في العام 2019، حينما سقط طفل لا يزيد عمره على عامين في بئر سحيقة.

الطفل سوجيث ويلسون، كان داخل بئر على عمق 180 مترًا في ولاية تاميل نادو، بعد أن غاب عن عين أمه التي كانت تعمل في جمع الفاكهة.

وبعدما تم تحديد مكان الطفل عن طريق أجهزة تعقب استخدمتها سلطات الإنقاذ المحلية في الهند، قام عمال إنقاذ بحفر بئر موازية وبعد الاقتراب من الطفل استمروا في الحفر اليدوي حتى يضمنوا سلامة الطفل.

وبعد ساعات من الحفر اليدوي استطاع عمال الإنقاذ أن يصلوا إلى الطفل الذي خرج على قيد الحياة.

واقعة أخرى ربما تتشابه في كون بطلها طفل، لكن التفاصيل مختلفة، حيث شهد العام 2017 تغيب طفل في إحدى الغابات في تايغا بسيبيريا.

الطفل كان روسيا واسمه تسيرين، وقد ظل بالغابة التي كانت الثلوج تغطيها ثلاثة أيام، لا يستطيع الرجوع.

وبعد مرور تلك المدة وقدرة الطفل على الصمود في هذه الأجواء المناخية الصعبة، تم العثور على الطفل وإنقاذه.

فهل تكون نهاية قصة ريان كنهاية الطفل الهندي أو الروسي؟ يأمل الجميع ذلك، خاصة بعد أن اكتسبت حادثة سقوطه تعاطفاً واسعاً، على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك الملايين تغريدات وصورا ودعوات له.

وقال والد الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عميقة، إنهم تحدثوا مع ابنه عبر تقنيات صوتية لكنه يتنفس بصعوبة.

وأضاف في تصريحات لقناة "الآن"، اليوم السبت، إن الجهود وعمليات الإنقاذ مستمرة من أجل إخراج نجله، الذي سقط في بئر عميقة بإحدى القرى القريبة من مدينة شفتشاون، الواقعة شمال المغرب، وطالب العالم بالدعاء لابنه.

في السياق، فرضت السلطات المغربية، تعزيزات أمنية كبيرة بموقع حادث الطفل ريان، مع اقتراب رجال الحماية المدنية من الوصول إليه عقب سقوطه في البئر.

وعلق الطفل ريان "5 سنوات" منذ ظهر الثلاثاء، داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية إخراجه منذ نحو 90 ساعة.

وكشف مصدر مغربي أنّ عناصر الوقاية المدنية قامت، بتثبيت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل ريان خلال عملية الحفر المتواصلة.