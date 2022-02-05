المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال صحفي مغربي إن مروحية تستعد لنقل الطفل "ريان" إلى المستشفى عند إنقاذه.

ووصلت أيضاً في هذه الأثناء سيارة إسعاف، مجهزة بطاقم طبي خبير، بالإضافة إلى والدي الطفل ريان، من أجل نقله إلى المستشفى.

وتنتظر سيارة إسعاف، بطاقم يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، خروج الطفل ريان الذي سقط في بئر بالقرب من منزله بمركز تمروت.

وتستعد السلطات المحلية في مركز سبت تمروت، بإقليم شفشاون، لإخراج الطفل ريان.

وشهدت المنطقة انتشارا واسعا للقوات العمومية، حيث تم إنشاء “ممر أمني” لضمان إخراج الطفل ريان في “ظروف سلسة” رغم كثرة المتجمهرين.

وفي هذه اللحظات تم تجميع عناصر من مختلف الوحدات الأمنية، أيضا، بالقرب من منزل الطفل ريان.

وقد خرج الفريق الذي تكلف بالحفر اليدوي، في هذه الأثناء، فيما تستعد سيارة إسعاف بطاقم طبي، يرأسه طبيب مختص في الإنعاش، لنقل الطفل ريان إلى المستشفى.

وروت والدته لوسائل إعلام محلية "تجندنا جميعا للبحث عنه بمجرد أن اختفى (...) إلى أن علمنا أنه سقط في البئر"، وأضافت بتأثر شديد "لا أزال مصدومة لكنني أرجو من الله أن يخرجوه حيّاً. لم أفقد الأمل".

وقال والده لقناة التلفزيون العامة الثانية الجمعة "لا يزال لدي الأمل في رؤية ابني يخرج حيا، أشكر كل الناس الذين يعملون على إنقاذه وكل الذين يدعموننا في المغرب وخارجه".

وحاول متطوعون من أبناء القرية وفرق الإنقاذ في البداية النزول إلى البئر لانتشال الطفل لكنّ قطرها الضيق "الذي لا يتجاوز 45 سنتمترا" حال دون ذلك، على ما أوضح المسؤول عن العملية عبد الهادي تمراني للقناة التلفزيونية العامة الأولى.

وجرى التفكير أيضا في توسيع قطر البئر لكن المخاوف من انهيار التربة جعلت المنقذين يعدلون عن هذا الخيار، ليتم العمل على حفر نفق مواز وسط صعوبات وحذر شديد لتفادي أي انهيار.

وأثار الحادث متابعة وتعاطفا على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي، في المغرب والخارج. وغرد مدونون من بلدان كثيرة مثل الجزائر والعراق واليمن وكندا والولايات المتحدة بلغات متعددة للتعبير عن رجائهم إنقاذ الطفل.

وكتب أحدهم على "تويتر"، "الملايين من الناس عبر العالم يحبسون أنفاسهم في هذا السباق مع الزمن لإنقاذ ريان". بينما وجه مدون آخر التحية لفرق الإنقاذ "الأبطال الحقيقيون (...) واصلوا هكذا العالم أجمع يعول عليكم".