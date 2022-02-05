المصدر: البيان

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قالت وسائل إعلام مغربية إنه تم الوصول إلى الطفل ريان وفرق الإنقاذ تفسح المجال لفريق طبي لإخراجه، مضيفة أنه تجهيز طائرة مروحية لنقل الطفل ريان إلى المستشفى.

وأكد صحفي مغربي أن فرق الإنقاذ طلبت من والد ريان الركوب في سيارة الإسعاف استعدادا لنقله إلى المستشفى.

وفي وقت سابق، كشف مصدر مسؤول أن كاميرات المراقبة رصدت الطفل وهو يستلقي على جانبه داخل البئر. وقال إن فرق الإنقاذ يفصلها متر وثمانون سنتيمترا فقط للوصول إلى ريان، حيث تم الحفر 4 أمتار يدويا، إلى حدود الساعة العاشرة من صباح اليوم السبت، وباقي 180 سنتيمترا للوصول إلى الهدف.