والد الطفل ريان: تحدثنا معه بتقنيات صوتية لكنه يتنفس بصعوبة

المصدر: وكالات

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قال والد الطفل المغربي ريان الذي سقط في بئر عميقة، إنهم تحدثوا مع ابنه عبر تقنيات صوتية لكنه يتنفس بصعوبة.

وأضاف في تصريحات لقناة "الآن"، اليوم السبت، إن الجهود وعمليات الإنقاذ مستمرة من أجل إخراج نجله، الذي سقط في بئر عميقة بإحدى القرى القريبة من مدينة شفتشاون، الواقعة شمال المغرب، وطالب العالم بالدعاء لابنه.

في السياق، فرضت السلطات المغربية، تعزيزات أمنية كبيرة بموقع حادث الطفل ريان، مع اقتراب رجال الحماية المدنية من الوصول إليه عقب سقوطه في البئر.

وعلق الطفل ريان "5 سنوات" منذ ظهر الثلاثاء، داخل بئر جافة بعمق 32 مترا، في القرية الزراعية "إغران" التابعة لمنطقة تمروت بإقليم شفشاون، فيما تواصل فرق الإنقاذ عملية إخراجه منذ نحو 90 ساعة.

وكشف مصدر مغربي أنّ عناصر الوقاية المدنية قامت، بتثبيت دعامات جديدة من أجل حماية أعضاء فرق إنقاذ الطفل ريان خلال عملية الحفر المتواصلة.