عمل فني من الذهب بـ 15 مليون دولار وسط سنترال بارك بنيويورك

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تُرك 186 كيلوغرام مكعب من الذهب في وسط سنترال بارك بنيويورك، حيث إنها ليست قضية ملياردير شديد النسيان، لكنها قطعة فنية.

في سياق ذلك، يُعرض المكعب اللامع على الأرض المغطاة بالثلوج مع وجود أمني مكثف للتأكد من عدم محاولة أحد سرقته.

كما أن المكعب ليس معروضاً للبيع، ولكن على عكس معظم القطع الفنية، فمن السهل تحديد قيمته.

تجدر الإشارة إلى أنه إذا صُهر المكعب وتم بيعه في سوق السلع، فسيكون المكعب بقيمة 15.1 مليون دولاراً.

يبلغ طول المكعب حوالي 45 سم من كل جانب، وقد تم صنعه في فرن مصمم خصيصاً في سويسرا، موقع "أستراليا بالعربي".

العمل للفنان الألماني نيكلاس كاستيلو، فنان بوب يشبهه في العصر الحديث أندي وارهول.