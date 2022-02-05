الاستعانة بأنابيب أسمنتية لإخراج الطفل ريان من البئر

المصدر: البيان

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أظهرت مقاطع فيديو متداولة استعانة فرق الإنقاذ المغربية بأنابيب أسمنتية لإكمال عمليات الحفر الأفقي يدويا وإخراج الطفل ريان العالق في بئر بمدينة شفشاون منذ أيام.

وكانت صحيفة "هسبريس" أفادت بأن 3 أفراد من عناصر فرقة الإنقاذ، منهم خبير في حفر الآبار، دخلوا إلى البئر لإخراج الطفل.

ويترقب عشرات الآلاف في المغرب والعالم العربي نهاية سعيدة لمحنة الطفل المغربي، الذي جلبت قصته تعاطفا دوليا واسعا.

وتوقع خبراء الجيولوجيا والسلطات المحلية إخراج الطفل خلال الساعات الأولى من هذا الصباح، وفق وسائل إعلام مغربية محلية.