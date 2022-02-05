أمتار قليلة للوصول إليه.. عملية الحفر اليدوي تتقدم صوب ريان

المصدر: البيان

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تسابق السلطات المحلية في مركز سبت تمورت بإقليم شفشاون، شمالي المغرب الزمن للوصول إلى الطفل ريان، حيث لم يعد يفصل فرق الإنقاذ سوى أمتار قليلة عن الطفل المفقود.

وكشف مصدر قريب من فرق الإنقاذ الخاصة بالطفل ريان أن “المنقذين سيشرعون في الحفر اليدوي خلال الدقائق المقبلة”، مبرزا أن شقا صخريا عطل خطة فريق الإنقاذ.

وشوهد طوبوغرافيون في “اجتماع مغلق” يتجاذبون أطراف النقاش، لتحديد الطريقة الآمنة لانتشال ريان.

وتشرئب أعناق الساكنة خلال السويعات القليلة المقبلة نحو إخراج ريان حيا يرزق.