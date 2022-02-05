علماء روس يصنفون كويكبات تهدد الأرض

المصدر: (دبي - البيان)

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صنف علماء الفلك في مختبر «بولكوفو» الفلكي التابع لأكاديمية العلوم الروسية، الكويكبات من حيث الخطورة التي تشكلها على الأرض وغيرها من كواكب المنظومة الشمسية، وقد فرزوا 27 كويكباً تشكل خطورة كامنة على كواكب المنظومة الشمسية، حسب موقع روسيا اليوم. وقد أشار العلماء إلى 3 مجموعات من الكويكبات الخطيرة تشكل خطورة على كوكبيْن في الوقت نفسه والكويكبات الخطيرة لـ3 كواكب والكويكبات الخطيرة لـ4 كواكب.

واستخدم العلماء في دراستهم كاتالوج الكواكب الصغيرة الذي يتضمن 1.16 مليون كويكب. واتضح أن المجموعة الأولى تتضمن بضع مئات من الأجرام الفضائية، وتضم المجموعة الثانية 100 جرم فضائي. أما المجموعة الثالثة فتحتوي على 27 كويكباً فقط وأكبرها بقطر 1320 متراً ويبلغ متوسط قطر بقية الكويكبات 100 متر.

وأوضح ناطق باسم أكاديمية العلوم الروسية أن الكويكبات التي تعد مداراتها معروفة لا يمكن أن تشكل خطورة مفاجئة على الأرض، إذ إن مساراتها محسوبة مسبقاً لآلاف الأعوام المقبلة.