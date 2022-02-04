لماذا توقف الحفر اليدوي لإخراج الطفل المغربي ريان؟

المصدر: البيان

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توقف الحفر اليدوي لإخراج الطفل المغربي ريان بسبب مشكلة واجهت رجال الإنقاذ.

وذكر موقع «هسبريس» أن شقاً صخرياً جزئياً اضطر المنقذين إلى وقف عملية الحفر اليدوي من أجل إخراج الطفل من البئر الذي سقط فيه منذ قرابة 70 ساعة.

وأوضح المسؤول عن عمليات الحفر لـ«سكاي نيوز عربية» أن انهيارات جزئية في التربة عرقلت عميات الحفر لإنقاذ الطفل.

وأكد أن الفريق المختص سيباشر عمليات الحفر فور إزاحة الأتربة، مشيراً إلى أن الطفل على قيد الحياة.

ونوَّه بأن وزارة الصحة المغربية وفرت جميع الإمكانيات لنقل الطفل ريان لتلقي العلاج، لافتاً إلى أن طائرة هليكوبتر جاهزة لنقله فور إنقاذه.

يُذكر أن السلطات المغربية كانت قد أعلنت بدء الحفر الأفقي بهدف الوصول إلى الطفل ريان، بعد اكتمال عمليات الحفر إلى عمق مساو للبئر ومكان تمركزه.