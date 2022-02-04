مجموعة سليمان الحبيب تنهي تعاقدها مع شخص أساء إلى السعودية

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية إنهاء تعاقدها مع شخص أساء إلى المملكة العربية السعودية.

وأشارت المجموعة، اليوم، في بيان توضيحي عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، إلى ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أن أحد المتعاقدين المنضمين حديثاً إلى إحدى شركاتها قد صدرت منه عبارات مسيئة ضد الوطن عبر حساباته الشخصية منذ سنوات، مؤكدةً أنها أصدرت قراراً بإنهاء خدماته.

وذكرت أنه سيتم إنهاء إجراءات ترحيل الشخص المسيء من السعودية، معربةً عن حرصها كل الحرص على اسم وسمعة هذا الوطن وقياداته.

وشددت على أنها لن تتهاون مع كل من يسيء إليها بأي شكل من الأشكال.