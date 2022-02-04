اختلف مع زوجته .. فذبح ابنه في جريمة بشعة

المصدر: البيان

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أقدم أب يمني على جريمة بشعة ومروعة أحدثت صدمة واسعة في أوساط اليمنيين، عندما قام بذبح ابنه البالغ من العمر 3 سنوات، بعد خلاف مع زوجته، في إحدى المناطق الريفية بمحافظة الضالع، جنوبي البلاد.

وقال ناشطون يمنيون إن والد الطفل ويدعى "حاشد مثنى"، من أهالي قرية "لكمة لشعوب" التابعة لمديرية الحصين بمحافظة الضالع، ذبح طفله بآلة الحصاد (شريم) في أحد الحقول الزراعية بالمنطقة، وفقا للعربية نت.

وأشاروا إلى أن الجاني أقدم، أمس الخميس، على ذبح طفله انتقاما من والدته بعد خلاف أسري معها، أدى إلى انفصالهما عن بعض.

وأفادت المصادر أن عدداً من الأهالي هرعوا إلى المنطقة بعد ارتكاب الجريمة، ونقلوا جثة الطفل إلى ثلاجة أحد مشافي المدينة.

وأوضحت أن أهالي المنطقة ألقوا القبض على الجاني وسلموه إلى إدارة أمن المحافظة.

يذكر أن أصواتا كانت علت بعد الجريمة مطالبة بمحاسبة القاتل وإنزال أشد العقوبات به، وسط حملة استنكار واسع لتلك الجريمة البشعة.