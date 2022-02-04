مصر .. تحذير من رياح وأمطار وحرارة تحت الصفر

المصدر: وكالات

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من طقس اليوم الجمعة، بسبب التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وقالت الهيئة إن مصر تشهد خلال الأيام الجارية، أجواء شتوية قارسة وتقلبات شديدة في حالة الطقس، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى الصفر ببعض المناطق خاصة المناطق الجبلية مثل جبال سانت كاترين، بحسب موقع "صدى البلد".

وكشفت الهيئة عن رصدها صورا من الأقمار الصناعية أظهرت عاصفة ترابية، أثرت على الطرق الصحراوية وسببت انخفاض الرؤية بالطرق.

وتوقع خبراء الأرصاد أن تؤثر التغيرات المناخية على البلاد، خصوصا بالمحافظات الشمالية، والتي شهدت موجة عنيفة من الأمطار وتساقط الثلوج.

وقال خبراء الهيئة، إن هناك نشاطا للرياح الجنوبية الغربية، والتي تؤثر على شمالي مصر، بسبب سيطرة منخفض جوي علي البحر المتوسط بقيم ضغطية منخفضة 1004 ملي بار.