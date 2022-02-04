لم يحدث من قبل.. عدد استثنائي من التوائم في صف واحد بمدرسة أسترالية

المصدر: البيان

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عندما يبدأ العام الدراسي الجديد في أستراليا، غالباً ما يكون هناك مجموعة أو اثنتين من التوائم في فصول المدارس.

لكن مدرسة New Lambton العامة في منطقة NSW Hunter لم ترحب بمجموعة واحدة أو مجموعتين بل أربع مجموعات من التوائم في صف رياض الأطفال للعام 2022.

تجدر الإشارة إلى أنها مناسبة تاريخية للمدرسةباستقبالها أربع مجموعات من التوائم، كلها في نفس مجموعة العام، لم يسمع بها أحد تقريباً من قبل، بحسب "موقع "أستراليا بالعربي".