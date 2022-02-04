الغربان تنظف شوارع السويد من أعقاب السجائر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

ت + ت - الحجم الطبيعي

اعتمدت شركة «كورفيد كلينينغ» السويدية، الغربان وسيلة للتخلص من أعقاب السجائر، التي تعتبر الرقم واحد في أشكال التلوث البلاستيكي، مع 4.5 تريليونات عقب، يتم رميه من حول العالم.

ولفت تقرير لموقع «إيكو واتش»، أن كل غراب يحصل على الطعام لقاء كل عقب يقوم بإيداعه داخل الآلة المخصصة. ويعلق كريسيان غانثر هانسن، صاحب الشركة بالقول، إن الغربان بصفتها مجرد طيور برية، إلا أنها تسهم في تنظيف الطبيعة على أساس طوعي. ويعتبر المخطط حالياً في طور المشروع التجريبي، بحيث تتمكن الشركة من تقييم الحالة الصحية للغربان.

ويؤمن غانثر أن الاعتماد على الطيور في التخلص من السجائر، قد يقلص تكلفة تنظيف شوارع السويد بنسبة 75 % أو أكثر. أما عن سبب اختيار الغربان، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2014، أن تلك الطيور أظهرت قدرات تفكير منطقية، تعادل قدرات طفل بشري بين السابعة والعاشرة من العمر. ويمنحها ذلك فرصةً أكبر، لتحقق النجاح في عمليات البحث عن الأعقاب المرمية.

وأشار هانسن في السياق، قائلاً: «يسهل تعليمها أكثر من سواها، كما أن هناك فرصة أكبر بأن تتعلم من بعضها البعض، كما خطر أقل بأن تتناول النفايات عن طريق الخطأ».