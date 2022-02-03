المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

في تاريخ غير معروف، لكنه بين عامي 2019 و2021، وثق مجموعة من علماء الطبيعة معركة شرسة بين سرب من حيتان الأوركا الملقبة بـ"سفاح الأعماق" التي هاجمت أكبر مخلوقات الأرض "الحوت الأزرق".

وانقضت حيتان الأوركا القاتلة على الحوت الأزرق وقامت بعضه من عدة مناطق وخنقه ثم التهامه، في ظاهرة تعد إلى يومنا هذا نادرة الرصد.. ولم يسجل العلماء مثل هذه الهجمات الجماعية التي هي أقرب إلى (الاغتيالات) سوى 3 مرات فقط.

وتكونت أسراب الحيتان القاتلة مما مجموعه 50 و75 حوتاً قاتلاً خلال الهجمات التي نفذتها على شكل دوائر.

وبحسب الدراسة المنشورة في مجلة "Marine Mammal Science" العلمية، بدت عمليات الهجوم وحشية جداً، حيث قفزت الأوركا على رأس الحوت الأزرق، وسحبته إلى أعماق الماء، والتهمت جزءاً من لسانه وهو حي.

وبحسب مقال منشور في مجلة "Live Science" فإن إيقاف الحوت الأزرق بالنسبة لصيادي الحيتان أو حتى حيتان الأوركا، "يشبه محاولة إيقاف قطار" بسبب قدرة تحمله وسرعته، لكن هذه الحيتان وجدت حلاً لمهاجمته، حيث اعتمدت استراتيجية تقوم على الهجمات السريعة التي تستهدف الزعانف والرأس وتبتعد عن الذيل، لأنه قوي جداً.

حدث نادر.. أكبر مخلوقات الأرض يخسر معركته مع سرب من "الأوركا" (فيديو)https://t.co/D0pZEJrYe9#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pKYtlhjrm9 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) February 3, 2022