الغربان تنظف شوارع السويد من أعقاب السجائر

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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استخدمت شركة "كورفيد كلينينغ" السويدية طريقة فريدة للتخلص من أعقاب السجائر، التي تعد الرقم واحد في أشكال التلوث البلاستيكي مع 4.5 تريليونات عقب يتم رميه حول العالم. ولفت تقرير لموقع "إيكو واتش" أن الغربان يحصل على الطعام لقاء كل عقب يقوم بإيداعه داخل الآلة المخصصة.

ويعلق كريسيان غانثر هانسن، صاحب الشركة بالقول إن الغربان بصفتها مجرد طيور برية، لكنها تسهم في تنظيف الطبيعة على أساس طوعي. يعتبر المخطط حالياً في طور المشروع التجريبي بحيث تتمكن الشركة من تقييم الحالة الصحية للغربان.

يؤمن غانثر بأن الاعتماد على الطيور في التخلص من السجائر مقابل الطعام قد يقلص كلفة تنظيف شوارع السويد بنسبة 75% أو أكثر.

أما عن سبب اختيار الغربان، فقد أظهرت دراسة أجريت عام 2014 أن تلك الطيور أظهرت قدرات تفكير منطقية تعادل قدرات طفل بشري بين السابعة والعاشرة من العمر. ويمنحها ذلك فرصةً أكبر لتحقق النجاح في عمليات البحث عن الأعقاب المرمية وتوصيلها إلى الآلات المحددة مقابل مكافأة الطعام.

وأشار هانسن في السياق: "يسهل تعليم الغربان أكثر من سواها، كما أن هناك فرصة أكبر بأن تتعلم من بعضها بعضاً، كما أن خطر أن تتناول النفايات عن طريق الخطأ أقل".

من جهته قال توماس ثرنستورم، المحلل الاستراتيجي لشؤون النفايات من بلدية سودرتاليا السويدية: "إنه أمر لافت أن نتمكن من تعليم الغربان التقاط أعقاب السجائر دون أن نتمكن من تعليم الناس عدم رميها على الأرض".