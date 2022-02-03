فيديو .. كائن غريب لا يعرف أصله شوهد لمرة واحدة فقط

المصدر: وكالات

ت + ت - الحجم الطبيعي

يرصد العلماء بين الفينة والأخرى كائنات غريبة، قد تشبه إلى حد ما بعض الأصناف الموجودة على وجه الأرض، لكن تعقيدات أشكالها قد تسبب جدلا بسبب وجود بعض الأنواع التي قد تتنكر بزي أصناف أخرى كنوع التكيف لحماية أنفسها أو الاندماج في بيئتها.

ووفقا لوكالة سبوتنيك، عثر عالم الحيوان الدكتور آرثر أنكر، في عام 2009، على حشرة غريبة الأطوار لم يشاهد لها مثيلا في إحدى حدائق فنزويلا الوطنية الضخمة.

ومنحت الحشرة اسم عثة أو فراشة البودل الفنزويلية (Venezuelan poodle moth)، حيث استمدت اللقب بسبب غرابة شكها وتقاطعات ظهرها التي تجمع بين العثة وشكل كلب البطباط (Poodle).

والتقط الدكتور حوالي 75 صورة لذا النوع فقط، ومع ذلك يتوفر عدد قليل منها للعرض، لكن على الرغم من انتشار صور هذه الفراشة الغامضة، لم يستطع العلماء تحديد نوعها بدقة أو أصلها إلى يومنا هذا، بسبب ندرتها وشكلها الغريب، حيث اختلفت آراء العلماء حول حولها بحسب "ShukerNature"، لكن علماء آخرون جادلوا بأن هذه الفراشة من صنف معروف لكنها خضعت للتكيف في بيئتها بطريقة غريبة.

التقطت صور الفراشة الغامضة في أمريكا الجنوبية، وتحديدا في حديقة كانيما الوطنية، وتضم المنطقة أنواعا مختلفة من الموائل، بالإضافة إلى الغابات الرطبة والهضاب الصخرية العالية المعروفة باسم "تيروس"، لكن على الرغم من انتشار الكثير من الأخبار التي تؤكد عدم التقاط صور لها إلا لمرة واحدة، يؤكد خبراء وجودها حيث التقط صورها بعض المواطنين أيضا.