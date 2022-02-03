السعودية.. لحظة دهس طفلة بعد نزولها من حافلة مدرسية

المصدر: البيان

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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية مقطع فيديو يوثق لحظة دهس سيارة متجاوزة لطفلة أثناء عبورها الطريق، بعد نزولها من الحافلة المدرسية في مدينة الجبيل الصناعية شرق السعودية.

وشكف الفيديو الطفلة وهي تنزل من الجهة المقابلة لمنزلها، وأثناء عبورها من أمام الحافلة وقطع الطريق باتجاه منزلها، صدمتها مركبة متجاوزة من الجهة الجانبية.

ونقل موقع "العربية.نت" عن حساب الخدمات الصحية بمنطقة الجبيل، أن الوضع الصحي للطفلة، بخير وتجري متابعة حالتها داخل المستشفى.

يذكر أن نظام المرور في السعودية يشمل عقوبات لكل من يلوذ بالفرار من موقع حادث الدهس، كما نص النظام على أن كل سائق يكون طرفاً في حادث مروري عليه أن يوقف المركبة في مكان الحـادث، ويبادر بإبلاغ الجهات المختصة، ويقدم المساعدة الممكنة لمصابي الحادث، فإن لم يقم بذلك يعاقب بغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف ريال أو بالسجن مدة لا تزيد على 3 أشهر أو بهما معا.