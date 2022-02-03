«بذرة مغناطيسية» تدمر الأورام بكفاءة عالية

المصدر: (دبي ـ البيان)

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خلصت دراسة علمية حديثة، إلى أنه يمكن لبذرة مغناطيسية، معالجة أورام في بعض أجزاء الجسم، خاصة تلك التي يتعذر الحصول عليها.

وذكرت الدراسة، أن البذرة المنغاطيسية، تقوم على الاستئصال الجراحي البسيط للورم السرطاني عبر توجيه ذلك بالصور.

وطبقاً لهذا العلاج، فإن البذرة التي يبلغ قطرها 2 مم، ويجري توجيهها داخل الدماغ، من أجل رفع حرارة الأورام، ثم تدميرها.

وجرى اختبار البذرة على الفئران، وووثق ذلك بدراسة نشرت بدورية (Advanced Science).

واستخدم العلماء ماسح بالرنين المغناطيسي، لنقل البذور الواعدة إلى الورم، حيث يجري تسخين هذه البذور عن بُعد، وتستخدم في هذه الحرارة لقتل الخلايا السرطانية، حسب «سكاي نيوز». وستشكل البذور المغناطيسية علاجاً أكثر فعالية لمرضى الأورام، وستحد من الآثار الجانبية.

وأكد كبير مؤلفي الدراسة، مارك ليثغوي أن العلاج الجديد، يسمح للأطباء بتدمير ورم البروستاتا بدقة، ما يقلل الضرر الذي يلحق بالخلايا السليمة.