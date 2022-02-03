«تيك توك» يحلّق عالياً بمبيعات الكتب المطبوعة

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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شهد سوق الكتب المطبوعة تطوراً ملحوظاً في المبيعات خلال عام 2021 داخل الولايات المتحدة، يعود الفضل فيه لمنصة «تيك توك». وقام القراء بشراء 825 مليون نسخة من الكتب في أفضل عام للمبيعات بحسب شركة أبحاث السوق «إن بي دي بوكسكان».

وبحسب ما أشار موقع «فوربس» منذ بدء الشركة تعقب البيانات في 2004، يؤمن المحللون بأن الشباب الذي يقومون بنشر مقاطع حول الكتب لعبوا دوراً بارزاً بزيادة المبيعات. وشهد سوق الكتب المطبوعة ارتفاعاً بنسبة 9 بالمئة مقارنةً بالعام 2020 الذي اختتم مع زيادة 67 مليون نسخة مباعة و125 نسخة أكثر من العام 2019.

ولفت كريستن ماك لين، المدير التنفيذي لدى «إن بي دي بوكسكان» بأن مواقع التواصل الاجتماعي، سيما مستخدمي «تيك توك» لنشر معلومات حول الكتب والمعروف بـ «بوك توك» «شكلوا عاملاً حاسماً» في دفع المبيعات للأعلى، إضافةً للجائحة التي عادت بأرباح في الربعين الأول والثاني.

ولعل تأثير «تيك توك» قد بدأ في العام 2020 وساهم مبدئياً في دفع عجلة المبيعات سيما في فئة البالغين الشباب، وفقاً لماك لين ولحظ بأن التيار قد انطلق في «فضاء المراهقين» قبل الانتقال لعالم البالغين.