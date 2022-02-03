«نيويورك تايمز» تشتري لعبة لـ «حل الكلمات المتقاطعة»

المصدر: (إعداد: نهى حوّا)

ت + ت - الحجم الطبيعي

دخلت الصحف العالمية في ألعاب حل الكلمات المتقاطعة منذ زمن بعيد، ويبدو أن صحيفة «نيويورك تايمز» في عصر الإنترنت عازمة على المضي قدماً في الاستفادة من سوق ألعاب «حل الكلمات المتقاطعة»، حيث أفيد عن شرائها لعبة كلمات جديدة اسمها «ووردلي»، حققت نجاحاً باهراً بالفترة الأخيرة.

ووفقاً لموقع «نيو جيرسي.كوم» الأمريكي، تعد لعبة «ووردلي» طقساً يومياً لملايين البشر، وتقدم للاعبين ستة تخمينات، لما قد تكون عليه كلمة مؤلفة من خمسة حروف، بمساعدة إشارات تلمح إلى ما قد يعنيه كل حرف. وقد باشرت اللعبة العمل في أكتوبر على موقع بريطاني ووصلت إلى نسب ومستويات متميزة إذ أصبحت الأكثر شعبية بحلول يناير، واشترتها صحيفة «نيويورك تايمز» من مبتكرها جوش واردلي، مقابل «مبلغ يصل إلى سبع خانات»، وأفادت الصحيفة أنها «ستبقى مجانية بالبداية للاعبين الجدد والقدامى».