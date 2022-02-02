تلاوة "الفاتحة" بصوت السفير الياباني لدى السعودية.. فيديو

المصدر: البيان

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قال السفير الياباني لدى المملكة العربية السعودية، فوميو إيواي، إنه يطلع على القرآن الكريم ويحفظ بعضًا من قصار السور.

وكشف خلال حوراه مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أنه درس اللغة العربية خلال أعوام عمله الطويلة في العالم العربي، وقرأ القرآن الكريم لأن الدين الإسلامي أساس مهم جدًا لحياة الناس في هذا العالم العربي.

وأضاف أن تلاوة القرآن الكريم مثل الإيقاع بالنسبة له، مشيرًا إلى أنه من خلاله يستطيع أن يتعلم اللغة العربية بطريقة سليمة وسهلة.