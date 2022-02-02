السعودية.. القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي

المصدر: البيان

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ألقت الأجهزة الأمنية السعودية، اليوم "الأربعاء"، القبض على مقيم حاول سرقة صراف آلي بمنشار كهربائي في مدينة بريدة.

وصرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، بأن شرطة المنطقة قبضت على مقيم من الجنسية السودانية، لإتلافه جهاز صراف آلي لأحد البنوك في مدينة بريدة باستخدام منشار كهربائي بغرض السرقة، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".

وأشار المتحدث إلى أنه تم إيقافه، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته إلى النيابة العامة.



