تحذيرات مع صور على المشروبات السكرية لمحاربة السمنة لدى الأطفال

المصدر: دبي-نهى حوا

ت + ت - الحجم الطبيعي

أظهرت دراسة حديثة أن التحذيرات الصحية القائمة على الصور على المشروبات السكرية، كالعصير والصودا، ساهمت في خفض مشتريات الوالدين لأطفالهم من المشروبات السكرية بنسبة 17%، ما يسلط الضوء على نهج جديد يمكن اتباعه في مكافحة سمنة الأطفال في العالم، لتأتي الدراسة كدليل لواضعي السياسات في مكافحة مخاطر تلك المنتجات.

ويرى باحثو جامعة نورث كارولينا الذين أجروا الدراسة مع مدرسة للصحة العامة داخل مختبر فريد أشبه بسوبر ماركت صغير لمحاكاة تجربة التسوق في المتاجر الصغيرة، أن ورقتهم يمكن أن تكون مفيدة لواضعي السياسات إذ تشكل دليلاً يدعم وضع ملصقات تحذير قائمة على الصور على العبوة لتقليل استهلاك المشروبات السكرية لدى الأطفال، والتي يسهم استهلاكها بكميات تزيد عن الموصى به في زيادة خطر الإصابة بالسمنة والأمراض المزمنة، بما في ذلك مرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب.

وفي التجربة التي شارك فيها 326 من ذوي أطفال تتراوح أعمارهم بين 2 الى 12 عاما، تم توجيه الآباء والامهات أما نحو ذراع تحذيرية مع ملصقات مصورة تمثل تلف القلب ومرض السكري، أو ذراع تحكم يعرض ملصق المشروبات على رمز شريطي. فبينت النتائج أن التحذيرات القائمة على الصور أدت إلى انخفاض نسبته 17% في مشتريات الأهل من المشروبات السكرية لأطفالهم.

ووفقاً للدراسة ايضاً، خفضت التحذيرات السعرات الحرارية المشتراة من المشروبات السكرية وأدت إلى شعور الآباء بالسيطرة على قرارات الأكل الصحي والتفكير أكثر بأضرار المشروبات السكرية. وكانت فوائد التحذيرات المصورة متشابهة وفقا لخصائص الوالدين، بما في ذلك العرق والحالة الاجتماعية والاقتصادية ما يشير إلى أن التحذيرات المصورة يمكن ان تعمل بشكل جيد عبر مجموعات سكانية متنوعة، وفقاً للدراسة.