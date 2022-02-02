مصر تعدل قيمة مصروفات إجراء تحليل كورونا للسفر

المصدر: وكالات

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وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على تعديل قيمة المصروفات الإدارية الخاصة بإجراء تحليل السفر «-19 COVID PCR»، وكذلك تحليل «Antigen Rapid» للمصريين والأجانب.

وتصبح قيمة هذه المصروفات لتحليلPCR 650 جنيها للمصريين، بدلا من 900 جنيه في السابق، و750 جنيها للأجانب، بدلا من 1200 جنيه في السابق، كما تصبح قيمتها لتحليلAntigen Rapid 175 جنيها للمصريين، بدلا من 250 جنيها في السابق، و225 جنيها للأجانب، بدلا من 320 جنيها في السابق.