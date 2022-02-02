أم تخوض سباق الدواسات على دراجة ثابتة وتجمع 100 ألف دولار لأطفال السرطان

المصدر: إعداد: فاتن صبح

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إن كانوا يخضعون لجلسات العلاج الكيميائي بانتظام، فيسعني البقاء على الدراجة الثابتة 24 ساعة، بهذه الكلمات ربما كانت كريستين دوفياك تشد من عزيمتها للاستمرار كلما تعبت، لتتمكن في النهاية وبنجاح من المساعدة في جمع الأموال للأطفال المصابين بالسرطان.

دوفياك أم من نيوجيرسي الأمريكية وتم تشخيص ابنتها وهي في عمر الثامنة بسرطان الدم.

وقالت كريستين تعليقاً، بحسب ما جاء في موقع "برونكس نيوز 12": " ابنتنا كارينا أصيبت باللوكيميا، وهو أمر لا نتوقع سماعه كأهل، بأن ولدنا مصاب بالسرطان".

وشكلت كارينا مصدر إلهام لأمها ودفعتها للمشاركة في "ماراثون الحب الأبدي 24 ساعة في دفع الدواسات ".

وتؤكد بأن المضي حتى النهاية وإتمام الساعات الـ 24 في التدويس لم يكن خياراً بل كانت مصممة على إنجاز المهمة.

يذكر أن الطفلة كارين تم تشخيصها في ديسمبر 2017 بلوكيميا الأرومة اللمفاوية الحادة، لكنها تجاوزت الأمر اليوم وتماثلت للشفاء، وتتطلع بنظرة إيجابية للحياة.

وفي السياق أشارت كريستين قائلةً: "من أجل كل الأشياء الجيدة التي حصلت، ذلك أني لم أشدد على الأمور السيئة وهكذا يجب أن تكون الأمور، لا بدّ من التفكير الإيجابي. " ولم تكن دوفياك الوحيدة التي خاضت الماراثون، بل كانت كل من كارينا وأختها جيا بجانبها إلى الدوام تشجعانها على المضي قدماً.

وفي كونيكتيكت التي تبعد ساعتين كان جيم ماكافري الوالد الذي خسر ابنته في المرض نفسه يشارك السباق وقد أنهياه معاً. ومع أن المتسابقين لم يسبق لهما اللقاء، إلا أن التجربة المشتركة جمعتها كما منظمة "اجمعوا الحب للأطفال الذين يحاربون السرطان". وقام كل من دوفياك وماكفري بالتدويس من التاسعة والنصف من صباح السبت حتى يوم الأحد في التوقيت عينه، وتمكنا من تحقيق الهدف بجمع 100 ألف دولار مع تلقي المزيد من التبرعات.