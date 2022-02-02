السعودية.. 1641 طفلاً ابتلعوا أجساماً غريبة وتسمموا بالأدوية.. ماذا حدث؟

المصدر: البيان

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أكثر من1641 حالة لابتلاع الأجسام الغريبة والتسمم بالأدوية والمواد الكيميائية، سجلتها مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بطوارئ مستشفى الأطفال خلال العام الماضي.

وأوضحت المدينة أن ابتلاع الأجسام الغريبة بلغت 977 حالة بلع وتم استخراجها، فيما بلغت حالات التسمم بالأدوية نحو 372 حالة، و292 حالة بلع للمواد الكيميائية، وتم علاجها، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وأفادت المدينة بأن ابتلاع الأجسام الغريبة تعتبر مشكلة كبيرة، خصوصاً في فئة الأطفال من عمر سنة إلى ست سنوات، مبينة أن ابتلاعها يعرف بدخول أي جسم غريب لمجرى التنفس أو مجرى الطعام من قِبَل الأطفال من قصد أو من غير قصد، مثل: قطع البلاستيك، قطعة معدنية، وبلع بطارية.

وحذرت المدينة من خطورة ترك الأجسام المعدنية والمواد الكيميائية والأدوية بالقرب من الأطفال، وذلك لما يشكله من خطر بالغ على حياتهم، مؤكدة أهمية انتباه الأهالي للرضع من أبنائهم ممن هم أكبر منهم سنًا بقليل، الذي يحدث بدافع اللهو.

واوضحت المدينة أن ابتلاع الأجسام الغريبة يحدث أعراضاً متعددة تتمثل في التقيؤ، إلى جانب صعوبة التنفس والبلع، وكذلك ألم شديد في الصدر أو الحلق، وسيلان اللعاب، وارتفاع في حرارة المصاب.